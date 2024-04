Na estreia de Borré como titular do Internacional, o colombiano desperdiçou as melhores chances da equipe e o Colorado ficou no empate sem gols diante do Belgrano, na partida de estreia das equipes na Sul-Americana-2024. O duelo nesta terça-feira (2), no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, foi válido pela primeira rodada do Grupo C da competição.

Dessa maneira, ambas equipes somaram os primeiros pontos nesta edição da Sul-Americana. Campeão em 2008, o Inter ainda enfrenta o Real Tomayapo, da Bolívia, e o Delfín, do Equador, pela fase de grupos.

Ao mesmo tempo, o jogo desta terça-feira marcou a estreia de Thiago Maia no meio de campo. Porém, o Colorado teve mais um resultado que não agradou aos torcedores após a eliminação precoce para o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho.

Por outro lado, o Belgrano voltou a disputar a Sul-Americana após oito anos. Assim, o time teve suas melhores oportunidades no início do segundo tempo, mas não conseguiu convertê-las. Além disso, os argentinos foram facilmente envolvidos pelo Inter, que dominou a posse de bola, mas também não estava com a pontaria em dia.

O post Inter fica no empate com Belgrano em estreia na Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.