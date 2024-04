Flamengo sai na frente, mas cede o empate ao Millonarios em sua estreia na Libertadores

O Flamengo empatou com o Millonarios por 1 a 1 nesta terça-feira (2), pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores. No Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, Pedro abriu o placar para o time brasileiro (de pênalti). Mesmo com um jogador a menos em campo, a equipe mandante chegou ao empate com Daniel Ruiz, ex-jogador do Santos. Os dois gols foram durante o segundo tempo.

O próximo compromisso do Rubro-Negro é pelo Campeonato Carioca. Assim, no domingo, volta a enfrentar o Nova Iguaçu, no segundo jogo da decisão (venceu o primeiro por 3 a 0). Posteriormente, na quarta-feira, recebe o Palestino no Maracanã, pela Libertadores.

Como foi o jogo

Em primeiro tempo agitado, o Flamengo iniciou a partida em Bogotá trocando passes desde a linha defensiva até o ataque. Aliás, a primeira grande chance rubro-negra foi aos quatro minutos com Viña. Cebolinha lançou Bruno Henrique, que cruzou para o uruguaio. Sozinho, o lateral, com o pé direto, mandou por cima do gol. Aos 12′ foi a vez de Bruno Henrique, após boa jogada individual de Arrascaeta, parar em Montero, que espalmou para fora.

Mas, se o time brasileiro não aproveitou as oportunidades, a equipe da casa cresceu de rendimento na segunda metade da primeira etapa. Aos 36′ Leonardo Castro mandou a bola em uma das traves do gol de Rossi. Posteriormente, aos 39′, o goleiro argentino fez grande defesa em chute de Giordana. Em resumo, o Millonarios, melhor fisicamente, esteve mais perto de ir para o intervalo na frente no placar.

Segundo tempo

Encontrando dificuldade em campo, o Flamengo chegou ao seu gol aos 15 minutos. Arrascaeta foi derrubado por Larry dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O camisa 5 do Millonarios, aliás, foi expulso. Pedro, o artilheiro rubro-negro, foi para a cobrança e não desperdiçou.

Aliás, com um a mais em campo, o Mais Querido começou a criar mais oportunidades. No entanto, o time colombiano chegou ao empate aos 34′ com Daniel Ruiz, que tinha acabado de entrar. O Flamengo buscou a vitória até o final, mas ficou com o empate em Bogotá.

MILLONARIOS 1X1 FLAMENGO

Libertadores – 2024 – fase de grupos – primeira rodada

Data e horário: 02/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: El Campín, Bogotá (COL)

MILLONARIOS: Álvaro Montero; D. Alfonzo, M.Paz, Vargas e J. Hernández; Macalister Silva (B. Castro, 48’/2°T), Larry Vásquez, Daniel Giraldo e Cataño (Daniel Ruiz, 33’/2°T; Santiago Giordana (Emerson Rodríguez, 33’/2°T) e Leonardo Castro (Juan Pereira, 45’/2°T). Técnico: Alberto Gamero.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Evertton Araújo, 41’/2°T), Fabrício Bruno, David Luiz e Matías Viña (Ayrton Lucas, 37’/2°T); Igor Jesus (Allan, intervalo), Erick Pulgar, e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro (Luiz Araújo, 25’/2°T). Técnico: Tite.

Gols: Pedro, 20’/2°T (FLA); Daniel Ruiz, 35’/2°T (MIL)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Leonardo Castro (MIL); Luiz Araújo (FLA)

Cartão vermelho: Larry Vásquez (MIL)

