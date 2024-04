Sportivo Trinidense x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza enfrenta o Sportivo Trinidense nesta quarta-feira (3), às 21h, na estreia de ambas as equipes na fase de Grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Mesmo iniciando sua campanha fora de casa, esta inegavelmente é a melhor oportunidade de o Leão do Pici vencer como visitante. Isso porque os outros adversários do Grupo D são o tradicional Boca Juniors e o Nacional Potosi, da Bolívia, que, só para exemplificar, manda seus jogos a 4090 metros de altitude.

Onde Assistir

A ESPN e a Star+ transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Sportivo Trinidense

O Sportivo Trinidense sofreu uma derrota para o Sportivo Luqueño por 1 a 0 na última quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paraguaio. Anteriormente, venceu o Guaraní por 2 a 1 fora de casa, em 17 de março. Para o jogo de estreia na Copa Sul-Americana, a equipe, em suma, deverá contar com todos os seus jogadores principais, pois não há desfalques confirmados.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici chega após um empate sem gols com o Ceará-SC no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, no último sábado (30). Antes disso, em resumo, perdeu por 3 a 2 para o Maranhão fora de casa, em uma partida válida pela oitava rodada da fase de grupos da Copa Nordeste. Para o próximo confronto, ademais, o time não poderá contar com Tinga, Calebe, Luquinhas e Pedro Augusto, que estão lesionados, além do volante Matheus Rossetto.

SPORTIVO TRINIDENSE X FORTALEZA

Copa Sul-Americana – 1ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 03/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

SPORTIVO TRINIDENSE: Victor Samudio; Luis De la Cruz, Gilberto Flores, Cesar Benitez e Sergio Mendoza; Román, Riveros, Salcedo, Andrada e Sinisterra; Fernando Romero. Técnico: José Arrua

FORTALEZA: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamin Kuscevic, Tomás Cardona e Thauan Lara; Lucas Sasha e Kauan Rodrigues; Marinho, Kervin Andrade e Moisés; Lucero (Tomás Pochettino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Assistentes: Alan Saldoval (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

