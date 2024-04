Borré comenta chances perdidas em estreia como titular do Inter

Rafael Borré, principal contratação do Internacional para esta temporada, fez sua estreia como titular no empate sem gols diante do Belgrano, na noite desta terça-feira (2), na estreia das equipes na Sul-Americana-2024. No entanto, o colombiano não conseguiu corresponder às expectativas e desperdiçou as principais chances do Colorado no Estádio Mário Kempes, na Argentina.

“Uma partida dura, disputada. Tivemos situações, criamos algumas chances. Está apenas começando. Queremos crescer como grupo. Quando a bola quica um pouco, fica rápido. Tentei cabecear de primeira, mas são jogadas que ocorrem na partida”, explicou Borré na saída do gramado do Estádio Mário Kempes, na Argentina.

Por fim, o Inter volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, quando enfrenta o Deportivo Tomayapo, da Bolívia, pela segunda rodada da Sul-Americana.

Campeão da Sul-Americana em 2008, o Inter ainda enfrenta o Delfín, do Equador, pela fase de grupos.

