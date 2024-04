Athletico estreia na Sul-Americana com goleada fora de casa

Foi muito boa a estreia do Athletico-PR na Sul-Americana-2024. Afinal, em jogo pelo Grupo E da competição, em Assunção, no La Olla (estádio do Cerro Porteño) goleou os paraguaios do Sportivo Ameliano, por 4 a 1. Dessa forma, já larga na frente e justifica o favoritismo nesta chave que conta com o Rayo Zuliano/VEN e Danúbio/URU, que se enfrentam nesta quarta-feira, na Venezuela.

Zapelli teve grande atuação e foi o cara do jogo. Além de boas jogadas, deu a assistência para o primeiro gol, de Mastriani, fez um belo tento, o segundo do Furacão e participou do terceiro, de Fernandinho. Ainda no primeiro tempo, o Ameliano marcou com Vera. Na etapa final, Mastriani fez mais um para os brasileiros. Vale destacar: na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança às oitavas. O segundo jogará uma repescagem contra um terceiro colocado de algum grupo da Libertadores. O Ameliano é estreante e o Athletico busca o tri, já que foi campeão em 2018 e 2021.

Athletico dominante

O Athletico fez valer a sua maior qualidade técnica para seguir rumo ao intervalo com vantagem no placar. Aos seis minutos, chegou ao gol com Mastriani recebendo passe de Zapelli. Apesar de levar o gol de empate, com Vera aproveitando falha de marcação aos 14 minutos, o Furacão era muito superior. Além disso, contava com o jogo inspirado de Zapelli. O camisa 10 do Furacão estava muito bem, centralizando as jogadas. Quase fez um golaço aos 25 cortando toda a zaga e chutando raspando a trave direita de Rossi. Aos 32, foi dele o segundo gol paranaense. Zapelli avançou pela esquerda e cruzou na área. A bola voltou para a esquerda. O meia-atacante estava bem posicionado para fazer um bonito gol.

O time brasileiro sobrava. Assim, ampliou nos acréscimos, no último ataque do primeiro tempo. Fernandinho recebeu e chutou de fora da área. O goleiro estava na jogada. Mas a a bola bateu em Silvio Torales e o enganou.

No segundo tempo, o Athletico, quase em ritmo de treino, seguiu no ataque. Primeiramente, Cannobio entrou livre e chutou para grande defesa de Nicolas Rossi. Mas, aos 28, a bola entrou. O lateral-esquerdo Esquivel apareceu bem, cruzando na cabeça de Mastriani, que fez o quarto gol. Com 4 a 1, o técnico Cucalogo fez troca tripla já poupando alguns dos titulares. Um dos reservas que entrou, Cuello, quase marcou. Mas mandou mal na hora do arremate.

Final do Paranaense

Agora, o Athletico centra esforços para a final do Paranaense, neste sábado (6/4), contra o Maringá, na Ligga Arena. Como fez 1 a 0 na ida, em Maringá, o Furacão tem boa vantagem para chegar ao bi e, assim, celebrar seu 28º título estadual (mas o Coritiba é que é o maior campeão, com 39).

SPORTIVO AMELIANO-PAR 1X4 ATHLETICO

Copa Sul-Americana 2024 –1ª rodada da Fase de Grupos

Data: 2/4/2024

Local: Estádio Nueva Olla, Assunção (PAR)

SPORTIVO AMELIANO: Nicolás Rossi; Patiño, Julio González, Baez e Martinich; Maíz, Silvio Torales (Gonzalo, Areco, 13’/2ºT) Contrera (Villagra, 18’/2ºT) e Richard Torales (Bareiro, 18’/2ºT); Samúdio (Valdez, 13’/2ºT) e Vera. Técnico: Pedro Sarabia

ATHLETICO: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Gamarra (Filipinho, Intervalo); Leo Godoy, Fernandinho, Zapelli (Benítez, 29’/2ºT), Alex Santana (Hugo Moura, 25’/2ºT) e Esquivel; Canobbio (Cuello, 29’/2ºT) e Mastriani (Di Yorio, 29’/2ºT) Técnico: Cuca

Gols: Mastriani, 6’/1ºT (0-1); Vera, 14’/1ºT (1-1); Zapelli, 31’/1ºT (1-2); Fernandinho, 46’/2ºT (1-3); Mastriani, 28’/2ºT (1-4)

Árbitro: Andrés Merlos (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Gamarra (ATH)

