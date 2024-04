Corinthians sai na frente, mas fica no empate na estreia na Sul-Americana

O Corinthians empatou com o Racing, do Uruguai, em 1 a 1, em Montevidéu, na noite desta terça-feira (2), na estreia das equipes na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ambos os gols, em suma, saíram no segundo tempo. O Timão marcou primeiro, com Yuri Alberto, mas sofreu o gol de empate de Alaniz, já perto do fim da partida.

Agora, o Timão voltab a campo na próxima terça-feira (9). Novamente pela Copa Sul-Americana, joga e casa diante do Nacional-PAR. O Racing-URU, entretanto, joga sábado, contra o Miramar, pelo Campeonato Uruguaio.

Corinthians leva susto no primeiro tempo

Em resumo, o Racing criou mais que o Corinthians nos primeiros 45 minutos. Logo no primeiro, aliás, Verón arriscou chute da entrada da área e a bola saiu por muito pouco. Aos 31, novamente Verón assustou ao pegar sobra na área e acertar uma bomba na trave de Cássio. O Timão, por fim, começou a ter o controle da partida já perto do intervalo. Sendo assim, teve sua melhor oportunidade aos 35 minutos, quando Garo serviu Yuri Alberto e o atacante tentou encobrir o goleiro, que conseguiu mandar para escanteio.

Segundo tempo

Mesmo com maior posse de bola desde o primeiro tempo, o Corinthians não levava perigo na segunda etapa. Então, o técnico António Oliveira colcou Angel Romero em campo. Dessa forma, não demorou muito para que o Timão saísse na frente. Aos 23 minutos, Romero serviu Garro na ponta esquerda e, na linha de fundo, o argentino cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que completou para o fundo das redes.

O gol acabou por despertar o adversário. O primeiro susto aconteceu quando Varela cabeceou e marcou o que seria o gol de empate, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento. Por fim, a igualdade no placar acabou acontecendo aos 39, quando Alaniz concluiu na saída do goleiro Cássio e deu números finais ao marcador.

RACING-URU 1 X 1 CORINTHIANS

Campeonato Carioca 2024 – Semifinal – Jogo de ida

Data: 02/04/2024

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

RACING-URU: Bacchia, Cotugno, Magallanes, Lucas Monzón e MArtin Ferreira; Lucas Rodriguez, Varela e Erick de los Santos (Pereira, 44’/2ºT); Verón (Alaniz, 25’/2ºT), Nandin (Sosa, 25’/2ºT) e Urretaviscaya (Santiago Mederos, 25’/2ºT). Técnico: Eduardo Espinel

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Fausto Vera, 15’/2ºT) e Hugo (Matheus Bidu, Intervalo); Raniele, Breno Bidon (Caca, 37’/2ºT) e Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul (Angel Romero, 15’/2ºT) e Wesley (Pedro Henrique, 28’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Gols: Yuri Alberto, 23’/2ºT (0-1); Alaniz, 39’/2ºT (1-1)

Árbitro: John Hinestroza (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartão Amarelo: Hugo, Garro (COR)

Cartão Vermelho: –

