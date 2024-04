A delegação do Palmeiras desembarcou, no começo da noite desta terça-feira (2), em Buenos Aires, para o jogo contra o San Lorenzo, nesta quarta, pela Copa Libertadores. Mas houve muitas ausências sentidas na equipe alviverde para este compromisso, já que o técnico Abel Ferreira decidiu poupar a maior parte de seus jogadores para o jogo de estreia na competição continental.

Ao todo, estão poupados o goleiro Weverton, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o zagueiro Murilo, o volante Zé Rafael, o meia Raphael Veiga e o atacante Endrick. Nenhum deles sequer viajou a Buenos Aires, ficando assim em São Paulo. O motivo é a decisão do Campeonato Paulista, no próximo domingo, diante do Santos. O Verdão perdeu o primeiro jogo da final e, portanto, precisar dar a volta na eliminatória para faturar o tricampeonato estadual.

Entre os titulares que estiveram em campo no jogo de ida, viajaram o zagueiro Luan, o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Moreno e atacnate Flaco López. O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo às 21h30, no Estádio Nuevo Gasómetro.

Veja os relacionados do Palmeiras

Goleiros: Marcelo Lomba, Kaique e Mateus

Laterais: Caio Paulista, Garcia, Piquerez e Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Vitor Reis e Naves

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Rômulo, Luis Guilherme, Jhon Jhon, Fabinho, Gabriel Menino e Richard Ríos

Atacantes: Estêvão, Breno Lopes, Rony, Flaco López e Lázaro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras chega à Argentina desfalcado de sete de seus titulares apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.