Leverkusen x Fortuna: onde assistir, escalações e arbitragem

Praticamente campeão alemão e com a possibilidade de se tornar o primeiro vencedor invicto da Bundesliga, o Leverkusen pode, nesta quarta-feira (3/4), garantir presença também na final da Copa da Alemanha. Afinal, às 15h45 (de Brasília) enfrentará, em casa, o Fortuna Dusseldorf pela semifinal. Como se trata de jogo único, quem vencer avança. Mas empate leva a decisão ao pênaltis. Quem alcançar a final, que será no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, enfrentará o Kaiserslautern.

O curioso é que o Leverkusen foi o único semifinalista da Copa da Alemanha que joga na elite. Afinal, o Fortuna Dusseldorf é da Segundona, O Kaiserslautern está na zona de rebaixamento da Segundona e venceu nesta terça-feira o Saarbrucken da Terceirona, por 2 a 0.

Onde assistir

Os canais ESPN 4 e Star+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está o Leverkusen

Xabi Alonso não terá três jogadores importantes. O apoiador Arthur e o curinga Boniface estão machucados há tempos e sem definição de retorno. Já Exequeil Palácios, com lesão na coxa direita, foi vetado.

Como está o Fortuna Dusseldorf

Se o Leverkusen lamenta três ausências, o Dusseldorf está em situação muito parecida. Bunk, Gavory e Sobottka estão vetados e há pequena chance de Uchino, se recuperando de uma concussão, ficar no banco. Mas o treinador teve uma excepcional notícia. O atacante Tzoplis, artilheiro da Segundona com 17 gols, era dúvida. Contudo treinou normalmente e vai para o jogo. Assim, será a grande esperança do ataque dos visitantes.

Leverkusen x Fortuna Dusseldorf

Copa da Alemanha – semifinal

Data e horário: 3/4/2024, 15h45 (de Brasília)

LEVERKUSEN: Kovar; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Hofmann e Wirtz; Schick. Técnico: Xabi Alonso

FORTUNA DUSSELDORF: Kastenmeier; Zimmermann, Oberdorf, Siebert e Uchino; Engelhardt e Tanaka; Klaus, Appelkamp e Tzolis; Mustapha. Técnico: Daniel Thioune

Árbitro: Christian Dingert

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Leverkusen x Fortuna: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.