Auxiliar cita falha defensiva para empate do Corinthians, no Uruguai

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Racing, do Uruguai, em Montevidéu, nesta terça-feira (2), pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Após a partida, o auxiliar Bruno Lazaroni concedeu coletivamente, já que António Oliveira não possui a carteirinha da licença PRO da Uefa.

Assim, o auxiliar analisou o jogo do Corinthians e viu um primeiro tempo muito fraco da equipe. Além disso, acredita que o grupo teve uma grande falha defensiva no gol sofrido do Timão.

“Nosso primeiro tempo foi abaixo do esperado. Podemos fazer mais e melhor. Tiamos dificuldade para furar o bloqueio defensivo deles, e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas saímos na frente e acabamos levando o gol de empate”, disse Lazaroni, que prosseguiu.

“Claro que esses jogadores estão habituados a disputar partidas em estádios cheios pela grandeza do clube. Acontece que no lance do gol houve falha de posicionamento, não pressionarmos a bola em duas oportunidades, se a gente tivesse se posicionado da forma que vem trabalhando não ocorreria o gol. Quando acontece um gol há sempre falhas, é natural, normal, mas não estamos aqui para apontar o dedo a ninguém. Temos mais uma semana para trabalhar e fazer melhor no próximo jogo”, completou o auxiliar.

Próximo compromisso do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (9), às 19h, contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

