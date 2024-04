São Paulo acerta novo patrocínio para número do uniforme

O São Paulo acertou com a Konami para ser o novo patrocinador da equipe. A empresa, conhecida pela sua atuação no mercado de videogames, vai estampar sua marca nos números da camisa do uniforme do Tricolor. A informação foi divulgada primeiramente pelo “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

O contrato da empresa com o Tricolor Paulista vai até o final do ano, e o clube paulista vai lucrar R$ 2 milhões com o acordo. A Konami vai estampar nos números das camisas dos jogadores do São Paulo, o jogo Efootball. Este é o principal game de esportes da companhia. Vale lembrar que esta ação já aconteceu alguns anos atrás.

O atual patrocinador master do São Paulo é a Superbet. Aliás, também estão estampadas na camisa tricolor as marcas da Ademicon, ABC da Construção e Socios.com. Por fim, no início do ano, a diretoria do clube tinha como objetivo aumentar os valores arrecadados na questão de patrocínios.

No começo do ano, o Tricolor trocou a SportsBet pela Superbet, que aceitou pagar R$52 milhões por ano ao clube. Além disso, tem acordos pontuais com outras empresas. Assim, o objetivo do São Paulo é chegar à marca de, ao menos, R$ 100 milhões apenas com acordo entre empresas.

Após terminar o terceiro trimestre de 2023 no vermelho, o clube reorganizou seus orçamentos para a atual temporada. Aliás, a ideia da diretoria é adotar uma política diferente nas contratações e cortar gastos. A vinda de uma nova marca é, portanto, encarada positivamente.

