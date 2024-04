Após empate do Flamengo na Libertadores, Braz abre jogo sobre novos reforços

Depois do empate entre Millonarios e Flamengo na estreia da Libertadores, Marcos Braz respondeu perguntas de jornalistas diretamente da Colômbia. O vice-presidente de futebol rubro-negro, dessa forma, revelou os próximos passos do clube na janela de transferências.

“O Flamengo sempre monitora alguns jogadores, em todas as posições. A gente tem essa dificuldade, todo mundo sabe da dificuldade que o Flamengo terá nas convocações das seleções. Mas eu acho que não dá também para o Flamengo ir ao mercado e toda hora trazer jogadores”, disse Marcos Braz.

“Porque se trouxermos jogadores, possivelmente vão estar convocados pelas seleções, e vamos perder o jogador da mesma maneira. Vamos enfrentar isso da melhor maneira possível. Acho que os jogadores que não forem convocados, que ficarem no plantel do Flamengo, são jogadores de alta qualidade e a gente confia neles”, completou Marcos Braz.

Contratações do Flamengo

O Flamengo fez contratações pontuais nesta janela de transferências. Afinal, os dirigentes rubro-negros acertaram com somente três reforços para 2024: Léo Ortiz, Viña e De La Cruz. Aliás, é importante lembrar que Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, também está confirmado como reforço do clube. O centroavante, no entanto, só deve ser apresentado oficialmente depois da final do Campeonato Carioca.

Depois de empatar na estreia da Libertadores, os jogadores rubro-negros receberam folga nesta quarta-feira (03/04). Aliás, os comandados de Tite entram em campo no próximo domingo (07/04), diante do Nova Iguaçu, às 17h (Horário de Brasília0, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

