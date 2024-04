Clayton, do Vasco, busca balançar a rede pela primeira vez no Brasileirão

Desde que chegou ao Vasco, Clayton conviveu com uma estreia antecipada e uma eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca. Com mais de um mês sem jogos, o clube carioca tem aproveitado o período para se preparar para a estreia no Brasileirão. O atacante, por sua vez, estufou a rede três vezes nos dois jogos-treinos e espera desencantar na competição nacional.

Assim, o jogador marcou duas vezes contra o Olaria, na atividade que ocorreu no CT Moacyr Barbosa; e uma contra o Volta Redonda no sábado passado, em São Januário.

Esta é a primeira vez que o atleta, de 25 anos, está em um clube do tamanho do Cruz-Maltino. Antes disso, defendeu o Casa Pia, de Portugal, por duas temporadas.

Contratado para ser uma opção como centroavante e uma sombra para Pablo Vegetti, o jogador chegou ao Rio de Janeiro em 6 de março e quatro dias depois já estava em campo, como titular, diante do Nova Iguaçu.

Tudo aconteceu de forma rápida, visto que Ramón Díaz decidiu poupar Adson, que apresentou na ocasião um desgaste físico. No jogo de volta, Clayton entrou aos 34 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Busca pelo primeiro gol na Série A

O mineiro iniciou sua carreira no Lajeadense, do Rio Grande do Sul, e tem no currículo passagem por alguns clubes de menor expressão. Em sua única participação na Série A do Brasileirão, com a camisa do Coritiba, em 2022, atuou em apenas nove jogos (três como titular) e não conseguiu balançar a rede.

Por fim, o atacante tem sete gols marcados com a camisa do Vila Nova na Série B e três pelo Guarany de Sobral na Série D. No Velho Continente, estufou a rede 16 vezes em 64 jogos pelo Casa Pia.

