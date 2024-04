Allan analisa empate do Flamengo e comenta disputa por titularidade

Allan apresentou uma boa atuação no jogo entre Millonarios e Flamengo. O volante entrou em campo no segundo tempo e deu dinâmica ao setor ofensivo. O jogador concedeu uma entrevista depois da partida e fez uma análise do resultado. Os times empataram por 1 a 1 na estreia da Libertadores.

“A gente veio para ganhar, né? Então a gente ficou com a sensação de que tinha que ter feito mais. Mas o contexto geral do jogo aí eu acho que não foi um mau resultado. E é focar já no jogo de domingo”, disse Allan na zona mista.

Disputa por posição no Flamengo

Na chegada do elenco rubro-negro ao Rio de Janeiro, Allan novamente concedeu uma entrevista para imprensa. O volante, dessa forma, analisou sua estrada no segundo tempo e comentou sobre a disputa por titularidade no clube.

“Acredito que qualquer outro jogador que entrasse daria para tentar corrigir alguma coisa. Foi o que aconteceu no intervalo. Quando as coisas não vão bem, é óbvio que no segundo tempo sempre volta melhor. Então, mérito do professor que viu e pontuou. É uma disputa saudável no meio do campo, que eu compito com os outros, cada um querendo o seu espaço”, afirmou Allan.

Allan chegou ao Flamengo em julho de 2023 e ainda não conseguiu vingar. Afinal, as lesões frequentes vêm interferindo na passagem do volante no clube. O jogador, por outro lado, ainda tem contrato na Gávea até dezembro de 2027 e tem sido utilizado por Tite neste começo de temporada.

