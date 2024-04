Palmeiras pode usar estreia na Libertadores como laboratório para final

O Palmeiras encara o San Lorenzo, nesta quarta-feira (03), em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. O técnico Abel Ferreira deve poupar seus titulares, visando à final do Campeonato Paulista contra o Santos, no próximo domingo (07). Contudo, a partida na Argentina também pode servir para ajudar o treinador português a montar a equipe principal para a decisão no Allianz Parque.

Isso porque Abel não gostou da atuação dos seus jogadores no duelo na Vila Belmiro. O treinador entende que os atletas demonstraram cansaço contra o Santos e os suplentes que entraram na partida se sobressaíram, com destaque para Rony, Lázaro e Richard Ríos. Aliás, estes três despontam para ser titular nesta quarta-feira. Caso agradem, Abel não descarta fazer mudanças no time titular contra o Santos.

Quem pode entrar no time titular do Palmeiras na final do Paulistão?

Quem tem mais chances é Richard Ríos. O colombiano agradou na Vila Belmiro e pode entrar no time no lugar de Marcos Rocha. Assim, Mayke faria a lateral-direita novamente.

Na fase de grupos do Paulistão, Abel Ferreira testou o meio com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga, e teve uma boa resposta do time. O retorno de Mayke fez Abel abandonar o quarteto.

Além disso, Abel notou que Piquerez demonstrou um grande cansaço contra o Santos. O gol marcado pelo rival, inclusive, saiu a partir de um erro do uruguaio. Assim, Vanderlan e Caio Paulista brigam por uma possível vaga, mesmo que seja difícil. Por fim, Gustavo Gómez ainda não atuou desde que retornou de lesão no pé, e os minutos que deve ter nesta quarta podem ser determinantes para ele brigar pela condição de titular no domingo.

A única certeza é que o Palmeiras que vai entrar em campo nesta quarta-feira, no Nuevo Gasómetro, será muito competitivo, apesar de ser um ”time reserva”.

