Fluminense está invicto contra peruanos em jogos oficiais

O Fluminense fará, enfim, sua estreia na Libertadores-2024. É nesta quarta (3), às 21h30, contra o Alianza Lima (PER), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. E, ao entrar em campo esta noite, o Flu estará defendendo uma escrita importante.

A equipe brasileira jamais perdeu em jogos oficiais para times peruanos. Foram apenas quatro jogos, é verdade. Mas o fato é que o Fluminense segue invicto contra times do país que visita nesta quarta.

Foram dois jogos pela Sul-Americana e outros dois pela Libertadores. Os duelos pela Liberta, aliás, foram na temporada passada, a que marcou o título inédito do Flu na competição. Seria um prenúncio de boa sorte?

Coincidentemente, o Tricolor também estreou em Lima em 2023. Foi na vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, em jogo que marcou a reestreia de Marcelo pelo clube das Laranjeiras.

Na quarta rodada, porém, o Flu acabou tropeçando no time peruano, ficando no 1 a 1 em casa. O que acabou não fazendo falta, já que, mesmo assim, a equipe de Fernando Diniz passou em primeiro lugar no Grupo D.

E na Sula?

As outras duas partidas contra peruanos também acabaram rendendo uma final continental para o Fluzão. Nas oitavas de final da Sul-Americana de 2009, o time, à época comandado por Cuca, encarou o Alianza Atlético.

No jogo de ida, empate por 2 a 2, em Piura. Na volta, disputada no Maracanã, show Tricolor em partida que contou com quatro expulsões (três do Atlético): 4 a 1 e, assim, classificação às quartas.

Veja o retrospecto

Alianza Atlético 2 x 2 Flu, oitavas de final da Sul-Americana (ida), 23/09/2009

Flu, oitavas de final da Sul-Americana (ida), 23/09/2009 Flu 4 x 1 Alianza Atlético, oitavas de final da Sul-Americana (volta), 02/10/2009

x 1 Alianza Atlético, oitavas de final da Sul-Americana (volta), 02/10/2009 Sporting Cristal 1 x 3 Flu , 1ª rodada Libertadores, 06/04/2023

, 1ª rodada Libertadores, 06/04/2023 Flu 1 x 1 Sporting Cristal, 4ª rodada Libertadores, 28/06/2023

