Botafogo e Grêmio estão próximos de medir forças e estrear no Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (04/04), às 15h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada do campeonato.

LEIA MAIS: Brasileirão Sub-20 começa nesta quarta com mais jogos e investimento recorde

Onde assistir

O Botafogo TV transmite o jogo entre Botafogo e Grêmio.

Como chega o Botafogo

O Botafogo não fez uma boa campanha na Copinha de 2024 e acabou sendo eliminado na fase de grupos da competição. No entanto, Eduardo Oliveira ainda está no começo do seu trabalho na base alvinegra. O técnico, dessa forma, aposta nos talentos de Bernardo Vallim e Kayke para montar um time competitivo no Brasileirão Sub-20.

Como chega o Grêmio

Depois da eliminação nas oitavas de final da Copinha, Airton Fagundes iniciou uma preparação forte para disputa do Brasileirão Sub-20. O técnico tricolor, desse modo, treinou bolas aéreas nos últimos dias e aposta na eficiência do ataque para vencer na estreia do campeonato.

BOTAFOGO X GRÊMIO

Primeira rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 04/04/2024, às 15 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: Heitor; João Cintra, Kawan, Peixoto e Deivid; Gabriel Cunha, Kauê Leonardo, João Guilherme, Bernardo Vallim e Fabiano; Kayke. Técnico: Eduardo Oliveira

Grêmio: Cássio; Igor, Athos, Lima e Luiz Eduardo; Caio Araújo, Leandro e Artur Junior; Riquelme, Pedro Vitor e Jardiel. Técnico: Airton Fagundes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo e Grêmio no Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.