Marchesín volta à meta do Grêmio e manda recado: ‘Quero estar no time’

O goleiro Marchesín retornou à meta do Grêmio na derrota para o The Strongest por 2 a 0, na estreia pela Libertadores, na última terça-feira (02/04), em La Paz. O arqueiro foi um dos principais jogadores da equipe repleta de jovens e reservas. Afinal, o técnico Renato Portaluppi optou por priorizar a final do Estadual.

O argentino voltou a atuar após pouco mais de um mês. Afinal, sua última partida foi a derrota por 3 a 2 para o Internacional pelo Gauchão, no dia 25 de fevereiro. O arqueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no final do mês em questão. Ele até apresentou rápida recuperação, pois depois de uma semana já havia retornado aos treinamentos.

Apesar disso, ele não esteve mais presente na lista de relacionados. Tal situação após ter completado três semanas em que voltou aos treinos normalmente. Isso porque a comissão técnica optou por dar sequência como titular a Caíque. Seu companheiro esteve entre os 11 iniciais em cinco das últimas seis partidas sem Marchesín. O arqueiro Gabriel Grando também teve uma oportunidade.

Em seu retorno, o goleiro argentino demonstrou insatisfação com o atual cenário. Ele mandou recado e que sua prioridade é retomar a titularidade.

“Estou dando o melhor de mim, quero jogar, estar no time. Respeito a decisão do treinador, o grande grupo de trabalho que temos. Trato de dar o melhor, apoiar a equipe que joga e obviamente que você fica triste quando vem esse resultado, porque viemos dar nosso melhor sempre. Temos que seguir trabalhando”, ressaltou Marchesín.

Arqueiro pelo Grêmio na temporada

Até aqui na temporada, o Imortal promove um revezamento igualitário entre Caíque e o goleiro argentino. Afinal, os dois estiveram em campo em oito partidas cada um, sendo 17 compromissos do time em 2024. Marchesín teve um bom início de trajetória no Tricolor Gaúcho. Afinal, ele levou somente dois gols em cinco jogos.

No entanto, houve uma queda de rendimento nas últimas três oportunidades em que atuou, pois foram sete gols sofridos. Este, aliás, foi um dos motivos que influenciou Renato Portaluppi e sua comissão a dar mais chances a Caíque. Especialmente pelo bom momento que passava. A delegação do Grêmio desembarcou em Porto Alegre no início desta quarta-feira (03/04).

O grupo não terá folga, já que os principais jogadores permaneceram no Brasil. A preparação para o segundo jogo da final do Gauchão inicia nesta tarde, no CT Luiz Carvalho. O elenco terá mais dois treinamentos antes do confronto decisivo com o Juventude pela decisão do Estadual.

Isso porque o embate ocorre na Arena, às 16h, no próximo sábado (06). Vale relembrar que na partida de ida, as equipes empataram por 0 a 0. Assim, o Imortal precisa de uma vitória simples para garantir o heptacampeonato. Em caso de um novo empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

