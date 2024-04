O Santos segue sua preparação para a grande final do Campeonato Paulista. O Peixe encara o Palmeiras no próximo domingo (07), às 18h, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da decisão. Com vantagem de 1 a 0 conquistada na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano joga por um empate para conquistar o título. Contudo, um jogador deve ser novidade na partida decisiva: Morelos.

Sem Julio Furch, que está em um processo intensivo com os fisioterapeutas do clube para tentar jogar no fim de semana, Fábio Carille trabalhou o time principal com Morelos como referência na frente. Caso o argentino não reúna condições de atuar, o colombiano deve ser titular contra o Palmeiras.

Julio Furch está com uma inflamação no adutor da coxa esquerda e está realizando trabalhos de recuperação em dois períodos. É consenso entre fisioterapia, comissão técnica e o próprio jogador sua importância. Assim, o desejo geral é de que o atleta possa ser usado. O argentino é titular com Fábio Carille e cumpre uma função tática importante, atraindo marcação e abrindo espaços para o time jogar pelas pontas.

Contudo, também existe a possibilidade de que o Santos vá ao Allianz Parque escalado sem um centroavante de ofício. Cazares e Pedrinho também brigam pela vaga. Entretanto, o favorito até aqui é Morelos.

O elenco tem mais três sessões de treinamento no CT Rei Pelé antes de viajar a São Paulo e se concentrar para a disputa do Campeonato Paulista. Fábio Carille ainda estuda qual melhor formação para colocar na final, mas é quase improvável que ele faça mudanças nessa altura da competição por entender que o sistema vem funcionando bem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Morelos treina como titular, enquanto Santos aguarda por Furch apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.