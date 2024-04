O Botafogo recusou a proposta do Vasco pelo volante Marlon Freitas. A equipe gloriosa, que estreia nesta quarta (3) na fase de grupos da Libertadores, entendeu que os valores eram abaixo do esperado.

A informação é da “Rádio Tupi”. A oferta inicial não agradou a diretoria do Botafogo, que sequer enviará contraproposta. O jogador é visto como titular da equipe.

LEIA MAIS: Cruzeiro e Atlético terá maior público em finais desde 1990

Para contar com Marlon, o Vasco terá, então, de melhorar a proposta, que não teve valores divulgados. Vale lembrar que o Cruz-Maltino também está tentando a contratação de Emmanuel Martínez, do América-MG.

A posição de volante é prioridade para o técnico Ramón Díaz e sua comissão técnica. A tendência é, assim, que pelo menos um destes dois jogadores cheguem. Caíque, volante do Juventude, também está em pauta em São Januário.

Marlon Freitas começou o ano em baixa após reta final de 2023 abaixo do esperado. Mas, com boas atuações, recuperou a moral e voltou a ser titular no Glorioso. A última derrota da equipe de General Severiano foi, aliás, exatamente para o Vasco, em fevereiro.

De lá para cá, o Botafogo não perdeu mais: são dez jogos, com oito vitórias e somente dois empates. Marlon participou de sete destas partidas, sendo cinco como titular. Ele já tem dois gols e uma assistência em 16 jogos nesta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo considera baixa proposta do Vasco por Marlon Freitas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.