John Textor é denunciado após não apresentar provas ao STJD

Após não apresentar provas de manipulações de resultados, John Textor recebeu uma denúncia do STJD. O empresário, dessa forma, será julgado na próxima segunda-feira (08/04). O americano corre risco de pagar multa e ser suspenso. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Botafogo x Junior Barranquilla: onde assistir, escalações e arbitragem

Denúncia contra John Textor

O STJD denunciou John Textor em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A polêmica começou depois do empresário alegar que existia manipulações de resultados no futebol brasileiro. A acusação do americano aconteceu no começo de março.

Artigo 220-A, inciso I: Deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares. Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

Artigo 223: Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva. Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Parágrafo único. Quando o infrator for pessoa natural, a pena será de suspensão automática até que se cumpra a decisão, resolução ou determinação, além de suspensão por noventa a trezentos e sessenta dias e, na reincidência, eliminação.

Nos últimos dias, John Textor também alegou que houve manipulações nos jogos entre Palmeiras x São Paulo em 2023 e Palmeiras x Fortaleza em 2022. A declaração do empresário também gerou uma enorme repercussão. Assim, os três clubes citados pelo empresário se manifestaram nas redes sociais e prometeram adotar medidas cabíveis contra as insinuações do americano.

José Perdiz de Jesus, presidente do STJD, pediu que John Textor mostrasse provas concretas das manipulações esportivas. O empresário, no entanto, ainda não apresentou nenhuma evidência de fraude no futebol brasileiro. O americano, dessa forma, corre sério risco de receber uma punição automática até que comprove as acusações feitas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post John Textor é denunciado após não apresentar provas ao STJD apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.