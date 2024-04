Palestino x Bolívar: escalações e onde assistir

Integrantes do grupo E, Palestino e Bolívar abrem seus caminhos na disputa da Libertadores da América, nesta quinta-feira, a partir das (de Brasília). O jogo será no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

Como chega o Palestino?

Presença constante nos torneios continentais nas últimas temporadas, o Palestino entra em ótima fase para iniciar a sua trajetória em busca da Glória Eterna. Dentro do seu país, a equipe venceu três dos seis jogos que disputou e está nas primeiras colocações.

Um dos motivos que ‘obriga’ o time chileno a vencer o seu jogo de estreia é que na sequência o rival será o Flamengo, adversário que é considerado a grande força da chave. Ou seja, o Palestino sabe que será difícil no Maracanã e quer chegar ao duelo no Brasil com uma ‘gordura’.

Como chega o Bolívar?

Surpresa da última edição, o Bolívar quer repetir a dose em 2024 e promete iniciar a fase de grupos de maneira forte. A ordem no clube boliviano é voltar para La Paz ao menos com um empate, pois aposta em mais uma campanha forte dentro do seu estádio.

Além da expectativa pela estreia, o time boliviano quer manter o embalo, pois desde o revés contra o The Strongest pelo torneio domestico, os azuis conseguiram vencer duas partidas em sequência.

Flamengo

Vale citar, que Palestino e Bolívar estão na mesma chave que o Flamengo. Além da equipe comandada por Tite, o Millonarios também é um dos adversário do grupo.

Palestino x Bolívar

Libertadores – 2024 – fase de grupos – primeira rodada

Data e horário: quinta-feira, 03/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: El Teniente, em Rancagua (CHI)

Palestino: Rigamonti; Roman, Rojas, Suarez e Zuniga; Linares, Cornejo e Davila; Carrasco, Palacio e Sosa. Técnico: Pablo Sánchez.

Bolívar: Lampe; Ferreyra, Bentaberry e Sagredo; Bejarano, Justiniano, Villamil, Pato Rodríguez e Savio; Fernandez e Da Costa. Técnico: Flavio Robatto.

Onde assistir: ESPN e Star+

