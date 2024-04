Zagueiro da Seleção Olímpica marca contra o Benfica B

Homem de confiança do treinador da Seleção Olímpica do Brasil, Ramon Menezes, o zagueiro Arthur Chaves marcou mais um gol com a camisa do Acadêmico de Viseu na temporada 2023/2024. Foi na última segunda (1), contra o Benfica B, pela segunda divisão da Liga Portugal.

Ao todo são dois tentos anotados em 14 partidas pelo time até aqui. Número que já é superior à marca na temporada 2022/2023. Pela amarelinha foram 11 partidas ao todo, todas como titular.

O zagueiro ajudou a seleção a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, no Chile e também esteve presente entre os titulares no Torneio Pré-Olímpico, disputado na Venezuela, junto com nomes como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos.

Cria das categorias de base do Avaí, por onde atuou por mais de dez anos, o zagueiro chamou a atenção do mercado europeu em 2022, quando foi titular da equipe catarinense na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, quando inclusive marcou um gol contra o Flamengo. Naquele ano o atleta disputou 27 partidas, sendo 17 pela elite do futebol brasileiro.

Suas boas atuações renderam uma transferência para o time português, que pertence ao Grupo Hoffeiheim, da Alemanha. Logo na primeira temporada fora do Brasil, Arthur somou 35 jogos, todos como titular.

