Arsenal vence Luton Town e vai dormir na liderança da Premier League

O Arsenal venceu o Luton Town por 2 a 0, nesta quarta-feira (3), e vai dormir na liderança da Premier League. Odegaard e o zagueiro Hashioka (contra), anotaram os gols do triunfo dos Gunners no Emirates Stadium, em Londres, nesta 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos 68 pontos e assumiu a liderança provisória da Premier League. Isto porque os Gunners abriram um ponto de vantagem para o agora vice-líder Liverpool, mas os Reds ainda entram em campo nesta 31ª rodada. O time comandado pelo técnico Jurgen Klopp recebe o lanterna Sheffield United nesta quinta-feira (4) e retoma a liderança em caso de vitória em Anfield.

LEIA MAIS: Liverpool x Sheffield United: escalações e onde assistir

Por outro lado, o Luton Town é o 18º, com 22 pontos, e tem um objetivo claro na temporada: escapar do rebaixamento para a Championship, a segunda divisão inglesa. No entanto, o clube abre a zona da degola e viu o Nottingham Forest abrir três pontos de vantagem após a vitória sobre o Fulham nesta 31ª rodada da Premier League.

Arsenal x Luton Town

O Arsenal fez o dever de casa e encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Em boa jogada trabalhada, Havertz tabelou com Odegaard e o meia norueguês abriu o placar com finalização de canhota, aos 23 minutos. O gol animou os Gunners, que pressionaram em busca do segundo, mas o time londrino parou em boas defesas do goleiro adversário. No entanto, um gol contra do zagueiro Hashioka, aos 43 minutos, ampliou a vantagem do Arsenal antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Arsenal diminuiu o ritmo de jogo, mas manteve o domínio da partida. Isto porque, quando os Gunners aceleravam as jogadas ofensivas, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta encontrava espaços na defesa do Luton Town. Por outro lado, os visitantes conseguiram ficar um pouco mais com a posse de bola, porém não levaram perigo ao gol da equipe da casa. Contudo, poucas chances de perigo foram criadas na reta final da partida e o placar de 2 a 0 prevaleceu até o fim.

Jogos da 31ª rodada da Premier League

Terça-feira (2/4)

Newcastle 1×1 Everton

Nottingham Forest 3×1 Fulham

Burnley 1×1 Wolves

Bournemouth 1×0 Crystal Palace

West Ham x 1×1 Tottenham

Quarta-feira (3/4)

Brentford 0x0 Brighton

Arsenal 2×0 Luton Town

City x Aston Villa – 16h15

Quinta-feira (4/4)

Liverpool x Sheffield – 15h30

Chelsea x Manchester United – 16h15

