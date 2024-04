Voo do Cruzeiro para Quito tem jogo de baralho e música feita por comissário

Cruzeiro chegou ao Equador na noite da última terça-feira (2) para o confronto diante da Universidad Catolica, em Quito, nesta quinta (4). O jogo será realizado às 21h (de Brasília) no estádio Atahualpa, na estreia do clube na Copa Sul-Americana 2024. No voo fretado disponibilizado pela diretoria celeste, uma surpresa para jogadores e comissão técnica: um comissário fez uma música para o Cabuloso e recebeu aplausos dos atletas.

A música cantada pelo comissário Ronald Pennaforte e que ecoou pelo sistema de áudio do avião exaltava os feitos do Cruzeiro. A reação no voo foi muito positiva, com muitos aplausos.

E essa música feita pelo comissário Ronald Pennaforte pro Cabuloso? Dá pra levar pra arquibancada, ein! #Partiu Quito completo: https://t.co/EZcYIbAQM1 pic.twitter.com/7rN4VaQyLJ — Cruzeiro (@Cruzeiro) April 3, 2024

Diante de uma longa viagem, os jogadores aproveitaram o tempo para partidas de baralho, o que é comum nos duelos do Cruzeiro e de outras equipes brasileiras. Alguns atletas optaram por jogos no computador.

Por outro lado, o técnico Nicolas Larcamón estava compenetrado em seu PC, provavelmente estudando a rival desta quinta-feira. O último treino celeste será nesta quarta, quando o treinador vai definir a equipe que entrará em campo no estádio Atahualpa.

VEJA A LETRA



Cruzeiro, eu amo você

Eu nasci para vencer, para ganhar

Ganhar, ganhar, ganhar, ganhar

Eu sei, que o rival estremece

Sou cabuloso, esquece

Em Minas Gerais a gente manda

A torcida celeste comanda

É paixão, é muito mais

Só sei que ser Cruzeiro é bom demais

Cruzeiro, meu eterno amor”

