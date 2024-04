Fábio comenta sobre estreia do Fluminense na Libertadores: ‘Começar bem’

O goleiro Fábio, do Fluminense, vai para sua 101ª partida de Libertadores. E, nesta quarta (3), dia da estreia do Tricolor na competição, o arqueiro falou ao site oficial do Flu suas impressões sobre o jogo de logo mais.

A partida é contra o Alianza Lima, no Peru, e vale pela abertura da fase de grupos da Liberta. Além do duelo em questão, Fábio comemorou, então, a marca de 100 jogos no torneio, atingida logo na partida do título, contra o Boca, em novembro de 2023.

“É uma satisfação fechar uma marca tão expressiva de 100 jogos na Libertadores com uma final, dentro do Maracanã, junto do nosso torcedor e conquistando o título. Foi um presente de Deus. Mas agora vamos rumo a outros objetivos, começando novamente aqui em Lima, essa fase de grupos. Esperamos concretizar com um bom jogo, buscando a vitória, para começar bem e dar confiança ao nosso torcedor”, avaliou o goleiro de 43 anos.

Ele foi de suma importância no título da Libertadores de 2023, tendo atuado nos 13 jogos da campanha vitoriosa, que culminou, então, no título inédito da Glória Eterna.

O Fluminense estreia nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Os times estão no Grupo A da Libertadores, ao lado de Colo-Colo (CHL) e Cerro Porteño (PAR). Estes últimos dois, aliás, se enfrentam também nesta quarta, em Santiago, às 21h.

