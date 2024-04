Copa da Itália: Fiorentina vence Atalanta e sai na frente por vaga na final

Graças a um golaço do meia Rolando Mandragora, a Fiorentina bateu a Atalanta por 1 a 0, nesta quarta (3), no estádio Artemio Franchi, em Florença, e deu um passo importante rumo à mais uma final da Copa da Itália.

O quinto maior vencedor do torneio, com seis títulos, é o atual vice-campeão e busca encerrar um jejum de 23 anos sem conquistar a principal Copa do país da bota. O jogo da volta acontece apenas em 21 dias, no dia 24, às 16h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo.

O gol do jogo foi uma verdadeira pintura de Mandragora. Aos 30′, ele se viu livre na intermediária e buscou chute de esquerda. A bola fez uma curva incrível e foi morrer no ângulo, não sem antes bater na trave.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto. A Fiorentina passou perto de ampliar o marcador, mas o goleiro Marco Carnesecchi fez uma defesa espetacular para evitar gol de cabeça de Nico Gonzáles. Depois, Bakker, da Atalanta, ficou de cara para o gol. O seu chute cruzado, porém, foi sem direção, se perdendo pela linha de fundo.

Com o placar de 1 a 0, agora a Atalanta precisará vencer a Fiorentina na volta para tentar avançar. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais de diferença, passa, assim, à grande decisão. A equipe de Bérgamo só possui um título da Copa da Itália, conquistado em 1962/63.

Próximos passos

Na outra semifinal, a Juventus abriu vantagem diante da Lazio. Chiesa e Vlahovic fizeram os gols da vitória por 2 a 0, no Allianz Stadium, em Turim. A volta acontece no dia 23, em Roma. Clique aqui para ler sobre este jogo.

A Fiorentina agora volta a virar a chave para a Serie A, já que enfrenta a Juventus, no domingo (7), pela 31ª rodada. A Viola vem em décimo, com 43 pontos, enquanto a Juve é terceira, com 59. Depois, o time enfrenta o Viktoria Plzen, pelas quartas de final da Conference League.

Pelo lado da Atalanta (sexto), o próximo jogo é contra o Cagliari (16º), também no domingo, pela 31ª rodada da Serie A. Depois, então, enfrenta ninguém menos que o Liverpool, em Anfield Road, pelas quartas de final da Europa League.

