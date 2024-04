Leverkusen goleia Fortuna Dusseldorf e está na final da Copa da Alemanha

O Leverkusen está cada vez mais perto de coroar uma temporada histórica. Nesta quarta-feira (3), a equipe goleou o Fortuna Dusseldorf por 4 a 0, classificando-se assim para a final da Copa da Alemanha. Na decisão, o time enfrenta o Kaiserslautern, que eliminou o Saarbrucken, nesta terça.

E a vitória da equipe da casa não foi difícil. Logo aos seis minutos, Frimpong aproveitou sobra de chute travado de Schick para chutar no alto e fazer 1 a 0. Pouco depois, após um rápido contra-ataque, Adli bateu cruzado, no canto esquerdo, para aumentar a vantagem.

Ainda no primeiro tempo, Grimaldo chutou, o goleiro defendeu parcialmente e Wirtz completou para a rede, marcando o terceiro gol. Após algumas chances perdidas ainda no primeiro tempo, o Leverkusen conseguiu chegar ao gol da vitória após o intervalo: em cobrança de pênalti, Wirtz bateu e concluiu a goleada.

No Campeonato Alemão, o time comandado por Xabi Alonso já vive um momento espetacular, ficando cada vez mais perto de um título inédito. Já na Copa, a decisão será no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

