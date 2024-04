PSG vence Rennes e está na final da Copa da França

O PSG está na final da Copa da França. Nesta quarta-feira, o time de Paris derrotou o Rennes por 1 a 0. Mbappé anotou o único gol do jogo.

Na decisão, o PSG vai medir forças contra o Lyon, que garantiu a sua vaga ao derrotar o Valenciennes. O duelo será no Stade de France, em Paris. A data do clássico ainda não foi divulgada.

Como foi o jogo

Favorito no confronto, o PSG não perdeu tempo e atacou o Rennes desde os minutos iniciais em busca do seu gol.

Mbappé, principal nome do ataque, chamou o jogo para si e tentava furar a marcação rival. Em alguns momentos, ele travou belos duelos com o goleiro Mandanda, que levou a melhor com boas defesas.

Nos minutos finais da etapa inicial, o PSG aumentou seu ritmo e teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti. Mbappé foi derrubado na área e na cobrança parou nas mãos de Mandanda. Pouco depois, quando a vaia ecoava no Parc des Princes, o camisa 7 fez jogada individual e anotou em chute que desviou na zaga.

Nos 45 minutos finais, o Rennes entrou no jogo e começou a pressionar o PSG. Com jogadas pelas laterais, os visitantes buscavam a bola aérea para incomodar. Apesar do volume, Donnarumma não precisou praticar grandes defesas.

Com a vantagem a seu favor, o PSG apenas administrou nos minutos finais e não deu espaços ao adversário para carimbar mais uma decisão nacional de Mbappé e cia.

Ligue 1

Com a vaga na final da Copa da França garantida, o PSG volta as atenções para a Ligue 1. O time de Luis Enrique é líder e, na próxima jornada, mede forças contra o Clermont, em casa.

