Porto bate Vitória e se aproxima da final da Taça de Portugal

O Porto está mais perto da final da Taça de Portugal. Nesta quarta-feira (3), o Porto venceu o Vitória de Guimarães por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal. O brasileiro Pepê anotou o gol do triunfo no Estádio Afonso Henriques e o Dragão conta com a vantagem do empate no jogo da volta para enfrentar o Sporting na decisão.

O primeiro tempo ficou marcado por um choque muito forte entre Jorge Sánchez e Ricardo Mangas, que obrigou o árbitro Nuno Almeida a interromper a partida por 8 minutos. Poucas chances claras de gol foram criadas durante o jogo, mas o Porto conseguiu ser eficiente na segunda etapa e o brasileiro Pepê confirmou a vantagem do empate para o duelo da volta.

Dessa maneira, o Porto pode estar no caminho do Sporting, que venceu o Benfica na outra semifinal e confirmou a primeira vaga na decisão. O Leão segurou o empate por 2 a 2 no Estádio da Luz e avançou com placar agregado de 4 a 3. No duelo de ida, o Sporting venceu em casa, por 2 a 1, no Estádio Alvalade.

O Benfica é o maior vencedor da Taça de Portugal, com 26 títulos. Em segundo aparece o Porto com 19 troféus, enquanto o Sporting fecha o top-3 com 17 conquistas.

