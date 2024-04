Mãe de suposta nova filha de Neymar enfrentou tumor no início da gestação

A influenciadora Amanda Kimberlly estaria grávida de uma menina que se chamará Helena. As especulações são de que o pai da criança é o craque Neymar. Aliás, a última informação sobre a modelo surpreendeu.

A informação é do jornalista Léo Dias. Amanda teria engravidado, segundo o comunicador, quando não podia usar anticoncepcionais por causa do tratamento contra um tumor. Neymar, aliás, foi informado sobre a situação, mas ainda assim teve relação sexual sem proteção.

Aliás, a informação de Léo Dias é que a relação entre Neymar e Kimberlly ocorreu quando o jogador do Al-Hilal ainda namorava com Bruna Biancardi.

O jornalista do SBT informou ainda que Neymar pretende assumir a paternidade da criança. No entanto, ele quer fazer exame de DNA antes. Ele já conhecia Amanda antes do romance, mas se aproximou da modelo por causa de Rafaella Santos, irmã do atleta.

Vale lembrar, o jogador é pai de Davi Lucca, fruto da relação com Carol Dantas, e Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi.

