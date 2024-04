Fluminense divulga venda de ingressos para jogo contra o Colo-Colo

O Fluminense divulgou, nesta quarta-feira (3), informações sobre a venda de ingressos para sua estreia na Libertadores no Maracanã, na segunda rodada, contra o Colo-Colo (CHL).

As vendas começam nesta quinta-feira (4), com os sócios (Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol) podendo realizar check-in a partir das 12h (de Brasília).

Depois, os sócios da categoria “Arquiba 60%” e quem comprou o pacote de jogos poderão confirmar suas entradas a partir das 20h também de quinta. Quem é do plano “Guerreiro”, porém, poderá comprar a partir das 10h de sexta-feira (5).

Segundo o clube informa, a venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início no sábado (6), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no domingo (7).

Lembrando que o Fluminense entra em campo nesta quarta para enfrentar o Alianza Lima, no jogo que marca a estreia do atual campeão na Libertadores-2024.

Veja mais detalhes

CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 04/04 (quinta), às 12h

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – 04/04 (quinta), às 20h

– Guerreiro – 05/04 (sexta), às 10h

Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 06/04 (sábado), às 10h

– Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 09/04 (terça), às 20h

COMPRA DE INGRESSOS: Será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O PAGAMENTO DE INGRESSOS NOS PONTOS DE VENDA SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO.

– Torcida visitante: torcedores estrangeiros deverão inserir o número do passaporte ou DNI

IMPORTANTE: Uma vez entregue, o ingresso passa a ser de total responsabilidade do torcedor, não cabendo ao clube qualquer tipo de ressarcimento em caso de qualquer incidente ou perda.

VALORES



SETOR SUL

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 48

– Guerreiro – R$ 96

– Leste Raiz – R$ 120

– Inteira – R$ 120

– Meia-entrada – R$ 60

SETOR LESTE INFERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 44

– Guerreiro – R$ 88

– Leste Raiz – R$ 110

– Inteira – R$ 110

– Meia-entrada – R$ 55

SETOR LESTE SUPERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 40

– Inteira – R$ 50

– Meia-entrada – R$ 25

SETOR OESTE

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 60

– Guerreiro – R$ 120

– Leste Raiz – R$ 150

– Inteira – R$ 150

– Meia-entrada – R$ 75

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600

– Inteira – R$ 600

– Meia-entrada – R$ 337,50

IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Para os sócios dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+, os check-ins serão limitados a um ingresso por sócio.



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 188,33

– Meia-entrada – R$ 94,17

Para ler sobre gratuidades e postos de venda, clique aqui.

