Talleres x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Talleres nesta quinta-feira (4), às 21h, no Estádio Mário Kempes, em Córdoba, pela primeira rodada do Grupo B da Libertadores. O Tricolor do Morumbi retorna à competição após três anos e sonha em ser o primeiro brasileiro tetracampeão continental. Para isso, encara seu algoz de 2019. Afinal, o time argentino eliminou os paulistas há cinco anos ainda na fase prévia do torneio e tenta repetir o feito em 2024.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+

Como chega o Talleres

O Talleres não venceu nenhuma competição em 2023, mas conseguiu a vaga para a Libertadores 2024 por ter a segunda melhor campanha geral no Campeonato Argentino. Contudo, a equipe perdeu seu grande destaque no ano passado. Afinal, Rodrigo Garro deixou o clube para ir para o Corinthians. Assim, o destaque fica para a perigosa dupla de ataque Ramón Sosa e Federico Girotti, responsáveis por quase metade dos gols da equipe. Vale destacar também o desempenho defensivo recente da equipe. Nos últimos seis jogos, sua defesa foi vazada apenas três vezes.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo volta a atuar após 18 dias, quando foi eliminado para o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Para a partida, o técnico Thiago Carpini não deve ter a presença de Calleri. Afinal, o argentino não conseguiu se recuperar 100% de um cisto de Baker na coxa esquerda e deve ficar fora da partida. Assim, André Silva deve fazer sua segunda partida pelo Tricolor. Além disso, nomes como Nikão, Luiz Gustavo e Patryck ficaram no Brasil, no departamento médico. Contudo, o treinador terá o retorno de Wellington Rato, recuperado de lesão. Por fim, existe a grande expectativa que James Rodriguez, enfim, ganhe uma chance no time titular.

TALLERES X SÃO PAULO

Libertadores-2024 – Fase de grupos – Primeira rodada

Data e horário: 04/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mário Kempes, Córdoba (ARG)

TALLERES: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodriguez e Miguel Navarro; Camilo Portilla, Ulisses Ortegoza e Marcos Portillo; Rúben Mota, Ramón Sosa e Federico Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Talleres x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.