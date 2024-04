Presidente e vice de TO do Sport são presos por ataque a ônibus

Arthur Renato e Jefferson Aruom foram presos na sede da Torcida Organizada do Sport e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Repressão a Intolerância Esportiva, em Olinda. Em março, vale lembrar, quatro pessoas já tinham sido presas por conta do atentado.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que o presidente e o vice-presidente da Torcida Organizada Jovem do Leão foram presos nesta quarta-feira (03). Eles se chamam Arthur Renato e Jefferson Aruom, respectivamente. A dupla foi presa por envolvimento no ataque ao ônibus do Fortaleza

“Tivemos uma primeira fase da operação com cumprimento de quatro mandatos de prisão, três em um primeiro momento e o quarto no segundo. As provas coletadas foram analisadas e houve nova representação pela prisão dos dirigentes no primeiro e no segundo (postos) na hierarquia. Isso foi deferido pela Justiça de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos hoje na sede da Torcida Jovem”, comentou o Secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS), Alessandro Carvalho.

Relembre o caso