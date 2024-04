John Textor depõe sobre acusação de manipulação de resultados

Dono da SAF do Botafogo, John Textor chegou ao Brasil nesta quarta-feira junto com Artur Jorge, que será novo treinador alvinegro. O empresário, contudo, saiu do aeroporto diretamente para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para depor sobre as acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Segundo o “ge”, Textor esteve acompanhado de três advogados e chegou ao local por volta da 16h (de Brasília). No início de março, o empresário afirmou que tinha provas de árbitros que recebiam propinas no futebol brasileiro.

O STJD, aliás, na ocasião, deu um prazo para que ele apresentasse os indícios. A investigação segue em andamento, mas não tem data para conclusão. Segundo o Ministério Público, o inquérito tramita em sigilo e, por isso, não é possível compartilhas as informações.

Nesta semana, John Textor voltou a causar polêmica. O dono do Botafogo, desta vez, afirmou que o Palmeiras estava sendo favorecido e acusou jogadores de São Paulo e Fortaleza de manipulação. As provas, segundo ele, eram baseadas em inteligência artificial e especialistas. Ele, porém, não revelou as identidades dos especialistas.

