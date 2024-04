Palmeiras e Cruzeiro estreiam com vitória no Brasileiro Sub-20; Fla e Flu decepcionam

Seis jogos marcaram a abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quarta-feira (3). Os destaques ficaram por conta das vitórias de Palmeiras, Cruzeiro, Goiás e Atlético-GO. Atual campeão, o Flamengo decepcionou. Outro carioca, o Fluminense, também perdeu.

O Verdão visitou o Ceará na Cidade Vozão, em Itaitinga, e triunfou por 3 a 2 de virada. Os donos da casa abriram o placar com Fernando Gabriel, mas viram Thalys (duas vezes) e Allan anotarem para os paulistas. Nos minutos finais, Caio Rafael, de pênalti, descontou. Um início animador para os atuais vice-campeões.

Também de virada, o Cruzeiro derrotou por 3 a 1 o Fluminense no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Após uma confusão na segunda etapa, três jogadores receberam cartão vermelho, dois do Tricolor e um da Raposa. Desse modo, os mineiros fizeram bom uso da superioridade numérica para assegurar o triunfo.

Flamengo é supreendido em Goiânia

O Flamengo, que defende o título, não confirmou o favoritismo diante do Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. Assim, perdeu por 2 a 1. Os anfitriões abriram dois gols de frente com Halerrandri e Xavier. Os cariocas esboçaram reação com o gol de Haruna Hassan, mas não foi o suficiente para igualar o duelo.

Já o Red Bull Bragantino empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG no CFA, em Jarinu (SP). André Ricardo e Alexandre marcaram para os paulistas, mas o Galo buscou o empate com gols de Thomaz Kenedi e Caio Maia.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia não fez valer o mando de campo e saiu derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-GO. Daniel marcou o gol solitário da partida em Salvador. Por fim, Cuiabá e América-MG se enfrentaram no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso, e empataram por 1 a 1.

