Cuiabá sai na frente, mas cede empate ao Lanús em estreia na Sul-Americana

Tudo igual no Centro-Oeste. Nesta quarta-feira, o Cuiabá estreou na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Lanús (ARG). Em jogo disputado na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, o Dourado saiu na frente com Fernando Sobral, mas os argentinos empataram com Augusto Lotti.

Dessa forma, com o resultado, as duas equipes somam somente um ponto no Grupo G. Deportivo Garcilaso (PER) e Metropolitanos (VEN) completam a chave e fecham a primeira rodada nesta quinta-feira.

Em um primeiro tempo ruim, o Cuiabá tentou mais, mas não conseguiu marcar. Os argentinos tiveram a posse de bola, porém finalizaram somente uma vez.

Na etapa final, contudo, o Cuiabá balançou as redes 11 minutos, em boa jogada trabalhada. Deyverson recebeu na entrada da área e fez pivô perfeitamente para Fernando Sobral. O meio-campista infiltrou na área e bateu forte para inaugurar o marcador. Na reta, final, entretanto, o Lanús chegou ao empate com Lotti, que tinha entrado dois minutos antes. Após bate e rebate na área, o camisa 21 chutou forte e não deu chances para Walter.

Cuiabá e Lanús voltam a campo pela Copa Sul-Americana na próxima semana, na segunda rodada do Grupo G. O time brasileiro encara o Metropolitanos, fora de casa, enquanto os argentinos encaram o Deportivo Garcilaso, em casa.

