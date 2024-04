Luiz Henrique lamenta desatenção em derrota do Botafogo: ‘Não fomos bem’

O Botafogo começou a caminhada na fase de grupos da Libertadores 2024 com derrota. Após a partida, o atacante Luiz Henrique citou desatenção da equipe alvinegra, que chegou a estar perdendo por 3 a 0 para o Junior Barranquila (COL) no primeiro tempo. O camisa 7, contudo, pediu para o time levantar a cabeça para dar a volta por cima.

“Começamos o jogo um pouco desatentos. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, que o time deles viria muito forte. Mas a gente conversou antes de voltar para o segundo tempo, o treinador falou bem com a gente, voltamos um pouco melhor. No fim do primeiro tempo conseguimos encontrar o gol e fomos para cima, mas acontece, não fomos bem. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando para o próximo jogo”, disse Luiz Henrique à “ESPN”.

O camisa 7, que voltou de contusão no domingo, começou no banco de reservas e entrou no intervalo. Luiz Henrique até tentou chamar a responsabilidade, mas a boa marcação do time colombiano não deixou o jogador se sobressair.

O Alvinegro agora volta a campo na próxima semana, no dia 11, contra a LDU (EQU), fora de casa. Após a derrota no Nilton Santos, o duelo contra os equatorianos passa a ganhar contornos de decisão. O jogo acontecerá na altitude de 2.850 metros de Quito.

