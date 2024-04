Vasco perde Payet para o início do Brasileirão

O Vasco informou na noite desta quarta-feira que o meia Dimitri Payet não poderá atuar por pelo menos quatro semanas. A razão da ausência do francês é uma lesão no joelho direito. Dessa forma, o jogador desfalcará o time no início do Campeonato Brasileiro. A estreia do Gigante da Colina na competição é dia 13, contra o Grêmio, no Rio de Janeiro.





Caso não atue em todo o mês de abril pelo clube, Payet, sendo assim, também ficará fora dos jogos contra o Bragantino, o Fluminense e o Criciúma.

Veja a Nota Oficial do Vasco

“O atleta Dimitri Payet iniciou imediatamente, na última terça-feira, o tratamento de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito.”

