Fluminense joga mal, mas empata fora de casa com o Alianza Lima

O Fluminense não jogou bem e empatou fora de casa em 1 a 1 com o Alianza Lima (PER), na noite desta quarta-feira (3), na estrea do atual campeão na Libertadores. Mesmo tendo a tradicional posse de bola, a equipe pecou muito pela falta de objetividade e não mereceu sair de campo vitoriosa. Os anfitriões marcaram primeiro, com Serna, na primeira etapa, e o Flu, já na segunda, empatou com Marquinhos.

O Tricolor volta a campo, também pela Libertadores, na próxima terça-feira (9), no Maracanã, diante do Colo-Colo, líder do Grupo A após estrear vencendo o Cerro Porteño. Jáo Alianza joga sábado (6), pelo Campeonato Peruano, diante do Carlos A Manucci.

Fluminense erra muito no primeiro tempo

O Fluminense teve muito mais posse de bola, como de costume. Entretanto, errou muitos passes e deu boas oportunidades ao Alianza Lima de abrir o placar. Além disso, não levou perigo nem sequer conseguiu uma finalização certa em toda a primeira etapa.

Sendo assim, o castigo à inoperância aconteceu aos 34 minutos. Após erro de passe de Marcelo, Waterman lançou Serna, ele driblou Thiago Santos e tocou na saída de Fábio.

Segundo Tempo

A segunda etapa, em resumo, começou de forma morna. O Fluminense tinha mais a bola, contudo, sem conseguir. Desse modo, o técnico Fernando Diniz, que já perdera Renato Augusto no primeiro tempo e colocara Terans no lugar de Thiago Santos no intervalo, interferiu ainda mais na estrutura tática do time. Aos 15 minutos, saíram Felipe Melo e Marcelo e entraram Douglas Costa e Kauê Elias. Assim, os meias André e Martinelli formavam a zaga e o atacante Marquinhos foi para a lateral esquerda.

Mesmo sem grande alteração na qualidade da atuação, que não era boa, o Fluminense empatou aos 26 minutos. Douglas Costa cobrou escanteio e Marquinhos cabeceou. Logo depois, todavia, os peruanos quase voltaram à frente do placar. Campos lançou, a bola bateu nas costas de Marquinhos e sobrou para Waterman, que mandou uma bomba muito perto do gol de Fábio.

A partir daí, nenhuma das equipes criou coisa alguma digna de registro.

ALIANZA LIMA 1 X 1 FLUMINENSE

Libertadores 2024 – 1ª rodada da fase de grupos

Data: 03/04/2024

Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (PER)

ALIANZA LIMA: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano e Renzo Garcés; Sebastián Rodriguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Marco Huamán e Juan Freytes; Cecilio Waterman (Barcos, 37’/2ºT) e Kevin Serna (Zanelatto, 22’/2ºT). Técnico: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo (Douglas Costa, 15’/2ºT), Thiago Santos (Terans, Intervalo) e Marcelo (Kauã Elias, 15’/2ºT); André, Martinelli e Renato Augusto (Lima, 27’/1ºT); John Arias, Lelê e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Serna, 34’/1ºT (1-o); Marquinhos, 26’/2ºT (1-1)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiros (URU)

VAR: Esteban Ostojich (URU)



Cartão Amarelo: Huamán (ALI); Felipe Melo (FLU)

Cartão Vermelho:

