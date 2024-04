Palmeiras sai atrás, mas busca empate com o San Lorenzo em estreia na Libertadores

Tudo igual em Buenos Aires. O Palmeiras visitou o San Lorenzo (ARG) nesta quarta-feira, pela estreia na Libertadores 2024, e ficou no empate com o Time do Papa em 1 a 1. Jhohan Romaña abriu o placar no Estádio Nuevo Gasómetro, mas Joaquín Piquerez, em cobrança de falta, igualou o marcador para o Verdão na capital argentina.

Dessa forma, com o resultado, as duas equipes somam um ponto no Grupo F da competição. Liverpool (URU) e Independiente del Valle (EQU) completam a chave e fecham a primeira rodada nesta quinta-feira.

Primeiro tempo

Com time reserva visando a final do Paulistão, o Palmeiras sofreu no início da partida. Com o apoio do seu torcedor, afinal, o San Lorenzo se mandou para o ataque e levou perigo duas vezes ao gol de Marcelo Lomba. Na segunda, aliás, o goleiro alviverde fez grande defesa e mandou para escanteio. Na cobrança, contudo, Ferreira levantou na área, e o zagueiro Romaña apareceu livre para marcar de cabeça. A melhor chance do Verdão saiu aos 36, com Rony. Gabriel Menino acertou cruzamento na medida para o camisa 10, que puxou uma linda bicicleta. Altamirano fez bela defesa e segurou a bola em dois tempos.

Segundo tempo

Atrás no marcador, o Palmeiras começou a se lançar ao ataque no segundo tempo, mas encontrou dificuldades para balançar as redes. Rony e Gustavo Gómez tiveram boas oportunidades, porém ficaram no quase. A resposta do San Lorenzo veio com Herazo, que saiu do banco de reservas e acertou o travessão de Marcelo Lomba. Aos 35, em uma belíssima cobrança de falta, Piquerez finalizou com maestria e não deu chances para o goleiro Altamirano para empatar o marcador no Nuevo Gasómetro. No fim, o Verdão se expôs em busca da virada e quase conseguiu com Flaco López. O argentino limpou a marcação, mas o goleiro do Ciclón fez grande defesa.

Sequência

San Lorenzo e Palmeiras voltam a campo pela Libertadores na próxima semana. Fora de casa, o Ciclón encara o Independiente del Valle. O Verdão, por sua vez, tem compromisso com o Liverpool, em casa. Antes, contudo, o time de Abel Ferreira encara o Santos, no domingo, pela final do Campeonato Paulista.

SAN LORENZO 1 X 1 PALMEIRAS

Libertadores 2024 – Grupo F – Primeira rodada

Data: 03/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

SAN LORENZO: Altamirano; Romaña, Campi e Braida; Giay, Leguizamon (Luján, 17’/2ºT), Irala, Barrios e Perruzzi; Ferreira (Herazo, 25’/2ºT) e Bareiro. Técnico: Rubén Darío Insua

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan (Piquerez, 8’/2ºT); Gustavo Garcia, Richard Ríos, Gabriel Menino (Aníbal Moreno, 14’/2ºT) e Caio Paulista (Flaco López, 8’/2ºT); Lázaro (Luan, 38’/2ºT), Breno Lopes (Luis Guilherme, 14’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Gols: Romaña, 19’/1ºT (1-0); e Piquerez, 35’/2ºT (1-1)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão Amarelo: Barrios, Ferreira, Bareiro, Giay, Romaña e Peruzzi (SLO); Vanderlan, Breno Lopes, Abel Ferreira e Naves (PAL)

Cartão Vermelho: –

