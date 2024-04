Piquerez celebra ponto conquistado fora de casa pelo Palmeiras: ‘Resultado importante’

Autor do gol do empate do Palmeiras com o San Lorenzo (ARG) na estreia da Libertadores, Piquerez analisou o resultado. Ao final do jogo, o uruguaio disse que o Verdão se saiu bem, mas que agora é hora de virar a chave para final do Paulistão.

“Resultado importante, uma partida muito disputada. As equipes argentinas se caracterizam por isso, são fortes em casa. Mas encontramos o empate, um resultado muito positivo para nós. E agora é pensar no domingo, quando temos o jogo de volta da final com o Santos e que temos que vencer”, disse o ala na saída do gramado.

O Palmeiras entrou com time reserva e sofreu em alguns. Piquerez, contudo, fez questão de exaltar o elenco alviverde e disse que o ponto conquistado fora de casa é muito importante.

“Temos uma equipe grande, todos os jogadores de muito boa qualidade. Hoje tivemos que rodar um pouco a equipe, mas tudo bem. Temos experiência nesta competição. Soubemos como lidar com eles no momento do jogo. Era óbvio que em alguns momentos, com a torcida a favor, eles iriam se lançar ao ataque, mas conseguimos aguentar bem e conseguimos um empate que é muito importante para nós”, finalizou.

