Artur Jorge acompanha derrota do Botafogo

Novo treinador do Botafogo, o português Artur Jorge acompanhou a derrota de 3 a 1 do Glorioso para o Junior Barranquilla (COL) de uma das cabines de imprensa do Nilton Santos. Ele, inclusive, estava acompanhado de seus dois auxiliares.

Artur Jorge, aliás, desembarcou no Rio de Janeiro no período da tarde. Dessa forma, ele teve pouco tempo para descansar. Vale destacar que, do aeroporto, John Textor seguiu para a Cidade da Polícia, onde prestou depoimento em um inquérito que apura manipulação de resultados.

Depois da partida, Artur Jorge, segundo o “canal do TF”, desceu para o gramado, onde teve o primeiro contato com a grama sintética do Nilton Santos.

Eliminado do Carioca e campeão da Taça Rio, o Botafogo agora tem só o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil pela frente em 2024. Dessa forma, o próximo compromisso do Glorioso é só na próxima quinta-feira (11), quando visita a LDU pela segunda rodada da fase de grupos. Nesta quinta (04), o Alvinegro está de folga. Assim, o primeiro comando de Artur Jorge com o elenco deve ser apenas na sexta-feira (05).

Artur Jorge fez carreira praticamente inteira no Braga, com passagens por categorias de base e equipe profissional. Nesta temporada de 2023/2024, ele levou o clube ao título da Taça da Liga de Portugal. Textor viajou a Portugal na segunda-feira, onde se encontrou com Artur Jorge e o convenceu do projeto. O comandante está com 52 anos.

