São Paulo protocola interpelação criminal contra John Textor, do Botafogo

O São Paulo protocolou, nesta quarta-feira (3), uma interpelação criminal contra John Textor, dono da SAF do Botafogo. O Tricolor contesta o empresário, após ele afirmar nesta semana que cinco jogadores tricolores participaram de uma fraude para manipular o resultado do clássico contra o Palmeiras, no ano passado.

No documento, o São Paulo pede para que Textor responda quais jogadores teriam se envolvido com a suposta manipulação. Além disso, o Tricolor ainda questiona as provas do empresário e quer saber porque atacou a instituição diretamente.

Anteriormente, o São Paulo já emitiu uma nota oficial em que repudiou as palavras de Textor. Além disso, Júlio Casares gravou um vídeo para firmar sua posição de maneira pessoal. Ele reafirmou que o clube irá acionar seu departamento jurídico contra o norte-americano.

“O São Paulo está tomando medidas junto ao STJD, à esfera cível e criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável. Se afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que mostre documentos. Estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a torcida do São Paulo”, afirmou o presidente.

John Textor vê Palmeiras e São Paulo com suspeita de manipulação

Em uma longa mensagem divulgada em seu site, John Textor acusou cinco jogadores do Soberano, sem citar nomes, de manipulação no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Mesmo assim, o dirigente não apresentou provas de suas acusações. Da mesma forma como aconteceu com o Tricolor, o Fortaleza, também acusado de manipulação, emitiu uma nota de repúdio às declarações do norte-americano. O clube paulista também deve ir ao STJD nos próximos dias, processar o americano.

