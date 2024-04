António Oliveira tem começo melhor que seus antecessores

António Oliveira chegou aos dez jogos no comando do Corinthians, no empate contra o Racing, do Uruguai, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. No mesmo período, com seus antecessores, o português tem um começo muito superior no Timão.

Até aqui, António soma seis vitórias, três empates e uma derrota. O amistoso contra o Londrina está nesta conta. Foram 20 gols marcados, sete sofridos e 70% de aproveitamento dos pontos disputados. Apesar disso, ele não conseguiu evitar a eliminação na fase de grupos do Paulistão. Mas colocou o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil.

Quem mais se aproximou do retrospecto de António Oliveira foi Fernando Lázaro. Em seus primeiros dez jogos à frente do Timão, o treinador teve aproveitamento de 53%, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Contudo, após esta sequência, o Alvinegro caiu de rendimento e sua demissão foi inevitável.

Em seguida, se encontra Mano Menezes com 46% de aproveitamento. No mesmo período de jogos, obteve três vitórias, cinco empates e duas derrotas, com dez gols marcados e outros dez sofridos. Contudo, o pior aproveitamento disparado, é de Vanderlei Luxemburgo. O ”Pofexô” conseguiu apenas duas vitórias, com cinco derrotas e três empates. Foram oito gols marcados, 12 sofridos e aproveitamento de 30% dos pontos disputados.

Agora, António Oliveira tenta melhorar seu retrospecto na Copa Sul-Americana. O Corinthians encara o Nacional (PAR), na próxima terça-feira (09), às 19, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo F da competição.

