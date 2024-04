Flamengo planeja lançamento do segundo uniforme para abril

O segundo uniforme do Flamengo já tem data de lançamento. O novo manto rubro-negro está previsto para ser anunciado no dia 10 de abril. A blusa é predominantemente branca e conta com ondas cinzas em seu entorno. A informação é do “ge”.

O ondulado do uniforme é uma homenagem ao cantos da torcida nas arquibancadas. O marketing do clube, dessa forma, contratou Papatinho e DJ Tokyo para participarem do lançamento. A ideia é que os dois músicos rubro-negros façam uma música em alusão ao manto.

O lançamento do segundo uniforme acontece na data do jogo entre Flamengo e Palestino, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, os comandados de Tite só devem atuar com novo manto no dia 14 de abril, diante do Atlético-GO, no Serra Dourada (Goiânia), pela estreia do Brasileirão.

O segundo uniforme ficará disponível nos sites e nas lojas oficiais do clube. O valor da peça é de R$ 349,90.

