Conselho do Santos pode tornar Rueda inelegível por dez anos

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir, nesta quinta-feira (04), para votar as contas da gestão do presidente Andres Rueda. O mandato do dirigente terminou com o rebaixamento do Peixe à Série B do Campeonato Brasileiro. Caso os conselheiros reprovem os números, o ex-mandatário pode ficar inelegível por 10 anos.

De acordo com o relatório do Conselho Fiscal, as contas devem configurar ”gestão temerária”. No documento, é possível observar algumas falhas como o não pagamento ao Krasnodar, pela compra de Cueva, além da antecipação das verbas do acordo de publicidade. Assim, há um movimento interno pela reprovação das contas, apesar do superávit de pouco mais de R$ 1 milhão em 2023.

A expectativa é que Rueda ganhe um grande “não” de todos os presentes. Os conselheiros contestam o aumento significativo do endividamento, a queda para a Série B do Brasileirão, o adiantamento de diversas verbas publicitárias e de imagem, além do atraso em pagamentos de jogadores e funcionários.

Se o resultado for o esperado, Rueda será investigado pelo conselho. O dirigente terá o direito à defesa. Por fim, há a possibilidade de o ex-mandatário se tornar inelegível por até dez anos e, em um segundo momento, sair do quadro associativo.

Rueda não deve se pronunciar até o resultado da votação nesta quinta-feira. Contudo, o mandatário já prepara sua defesa, já que tem consciência que suas chances de ser absolvido são pequenas.

