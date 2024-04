O São Paulo encara o Talleres, nesta quinta-feira (4), às 21h, no Estádio Mário Kempes, pela primeira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. Apesar de ser a estreia da equipe na competição, o Tricolor já tem um fantasma para exorcizar. Afinal, o Soberano nunca venceu a equipe argentina na história.

Até agora São Paulo e Talleres se enfrentaram quatro vezes. São três empates e um triunfo a favor dos argentinos. Contudo, o triunfo é marcante até hoje. Afinal, as equipes se enfrentaram pela fase preliminar da Libertadores em 2019. O time de Córdoba venceu em casa por 2 a 0, a única vitória na história do confronto. No jogo de volta, o Tricolor ficou no 0 a 0 e acabou eliminado.

As outras vezes aconteceram em duelos que aconteceram em 2001, pela Copa Mercosul. As equipes empataram sem gols na Argentina e também no Morumbis. Ainda assim, os argentinos avançaram de fase como líderes do Grupo 4. O Tricolor ficou apenas na terceira colocação, eliminado na primeira fase do torneio.

São Paulo encara um Talleres em bom momento

Agora, o São Paulo chega para o confronto mais preparado e com um elenco que se conhece mais, com um plantel que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa Rei do Brasil nos últimos meses. Por outro lado, o Talleres também vive um bom momento, figurando na vice-liderança do seu grupo no Campeonato Argentino e ostentando uma invencibilidade de quase dois meses.

Apesar de ser uma partida difícil e o histórico não jogar a favor, o São Paulo sabe que pode se sobressair em Córdoba. Afinal, Thiago Carpini ficou pouco mais de duas semanas treinando e, agora, quer mostrar os motivos de ser o cabeça de chave do Grupo B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo busca vencer Talleres pela primeira vez na história apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.