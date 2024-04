Romário compartilha notícia da morte da mãe: ‘meu grande amor’

A mãe do ex-jogador Romário, Manuela Ladislau, a conhecida Dona Lita, morreu na manhã desta quinta-feira (4), aos 86 anos. A notícia foi divulgada pela próprio jogador.

Em nota nas redes sociais, inclusive, na página do America-RJ, clube que Romário atualmente é presidente, o ex-atleta confirmou a morte da mãe.

“Hoje o dia amanheceu triste, com a notícia de que Dona Lita, mãe do nosso presidente Romário, faleceu. Desejamos muito conforto e força para toda família, nesse momento tão grande de dor. Nosso vice-presidente Sergio Mattos está decretando 3 dias de luto”, postou o América-RJ.

Romário também postou uma nota e falou sobre o assunto. Ele contou detalhes sobre a relação com a mãe.

“Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94. Hoje, perdi a minha mãe, mas também perdi a minha melhor amiga, a minha torcedora mais empolgada e a minha professora de vida”, lamentou.

Veja na íntegra a nota divulgada por Romário

“Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, me despeço fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. Minha amada mãe foi ao encontro de Papai do Céu. A dor que sentimos neste momento é inexplicável, mas ficamos com a certeza de que o amor que Dona Lita nos deu é o que temos de mais valioso.

Todos que me acompanham, conhecem a minha mãe porque ela sempre esteve comigo. Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94. Hoje, perdi a minha mãe, mas também perdi a minha melhor amiga, a minha torcedora mais empolgada e a minha professora de vida.

Mãe, você viverá para sempre em nossos corações. Obrigado POR TUDO!!! Descanse em paz ao lado do Senhor e abrace o meu pai por nós. Te amo eternamente!

Peço forças a Papai do Céu para passar por esse momento tão difícil ao lado da minha família”.

