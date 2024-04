Ônibus do Peñarol tem vidros quebrados em acidente na Argentina

Um acidente com o ônibus que conduzia a delegação do Peñarol passou por um grande susto na cidade de Rosario, na Argentina. Nesta quinta-feira (4), o clube charrúa cnfrenta o Rosario Central, fora de casa, pela primeira rodada na fase de grupos da Libertadores.

De acordo com informações apuradas pelo ‘Futebol Latino’, alguns vidros do veículo quebraram ao se chocarem com galhos de árvores. O incidente em questão ocorreu na área central da cidade argentina enquanto o ônibus fazia o caminho do aeroporto até o hotel onde estão hospedados os uruguaios.

Em vídeo feito pelo jornalista Enrique Arrillaga, do diário ‘El País’, é possível ver, pelo menos, três grandes janelas bastante danificadas em função do acidente. Apesar disso, felizmente, não existem relatos de que qualquer integrante da delegação do Peñarol tenha se ferido com os estilhaços.

Longo tabu

Além do contratempo extracampo, o Manya joga contra o Rosario Central em busca da quebra de um longo jejum. Apesar da larga tradição em Libertadores, o clube angaria participações decepcionantes onde a falta de triunfos como visitante é um dos fatores.

Para se ter uma ideia, a última vitória nessas condições, na competição, aconteceu ainda em 2019. Contra o Flamengo, no Maracanã, o time então dirigido por Diego López (hoje técnico do Barcelona de Guayaquil) venceu por 1 a 0. O gol daquele confronto foi feito por Lucas Viatri.

