Santos trabalha bola parada visando à final do Paulistão

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (07), no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista. Com a vantagem de 1 a 0 construída no primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Peixe agora testa armas para conseguir anular o Verdão e conseguir ficar com o título.

Durante o treinamento no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira (04), o técnico Fábio Carille fez uma atividade tática com titulares e reservas, e depois trabalhou a movimentação do time nas faltas e escanteios. Aliás, as jogadas de bola parada e cruzamentos foram o grande ênfase da comissão técnica na atividade.

Afinal, existe uma grande preocupação do Santos com o desempenho ofensivo do Palmeiras nas bolas aéreas. A maioria dos gols do Alviverde neste Estadual saiu em cruzamentos. Assim, a comissão técnica vem trabalhando exaustivamente as jogadas de bola parada e em movimento, para não ser surpreendida no Allianz Parque.

Apesar da preocupação, o Santos também confia em sua bola parada ofensiva. O Peixe marcou tentos importantes no Paulistão em cruzamentos, como foi contra o RB Bragantino, pela semifinal do Estadual. Assim, o exercício de cruzamento vem sendo ensaiado repetidamente no clube.

No time titular, a grande dúvida segue sendo Julio Furch. O argentino segue tratando uma inflamação no tendão e no adutor esquerdo e é dúvida. Morelos deve ser seu substituto caso não tenha condições.

O provável time titular é: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Cazares ou Pedrinho) e Guilherme.

